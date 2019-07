De nouveaux horizons vers du Moulin et de la 55

Windsor (RC) – Le projet domiciliaire des Parcours des rivières a bougé vers la fin de 2018 et le début de 2019. À l’arrière des deux immeubles en bordure des rues Doran-Duke-Doucet et du Moulin, on peut voir à l’arrière les fondations d’un nouveau bâtiment, là où les enfants s’amusent sur la butte en direction du Centre communautaire René-Lévesque.

Du côté de la rue Mastine, un bâtiment à quatre logements est terminé. Jusqu’à maintenant, la seule unique maison unifamiliale est encore installée en direction de la rivière Saint-François.

Par ailleurs, à la hauteur de Doran-Duke-Doucet, on peut voir sur cette photo les entreprises Masonite et à la hauteur de l’autoroute55.