Une journée de réflexion sur l’intégration des personnes immigrantes dans la MRC des Sources

Asbestos (RL) - La MRC des Sources, en collaboration avec les finissants du profil entrepreneurial de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke, l’accélérateur entrepreneurial Desjardins ainsi que Desjardins Caisse des Sources, tenait le 14 juin dernier une journée d’échanges et de réflexions au niveau de l’intégration des immigrants en entreprise et dans la communauté. Cette journée, qui s’est tenue dans le cadre du plan d’action en immigration en lien avec l’aide aux entreprises de la MRC, aura permis de réunir autour de la question, des entrepreneurs, représentants politiques ainsi que différents acteurs du milieu, afin de discuter des enjeux actuels dans ce dossier.

Par l’entremise de résultats d’entretiens réalisés au préalable par les universitaires, de nouvelles facettes d’intégrations socioprofessionnelles de personnes immigrantes ont été abordées tout autant que les défis liés à l’établissement des personnes issues de l’immigration sur le territoire ainsi que l’importance de soutenir l’émergence de nouvelles façons de concevoir le tout. En vue de cette journée, les finissants en entrepreneuriat avaient effectué des entrevues avec des personnes issues des communautés culturelles et de l’immigration ainsi qu’avec des organismes et organisations qui leur viennent en aide dans le but de connaitre leurs réalités. De plus, des employeurs se sont également prêtés à l’exercice, afin d’identifier les conditions gagnantes liées à l’accueil, à l’intégration et surtout à la rétention de personnes immigrantes dans leur entreprise. Des discussions importantes certes et de grand respect, qui sauront assurément aider à une intégration réussie des personnes immigrantes dans la région.

La MRC des Sources tient à remercier les étudiants de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke ainsi que leurs professeurs pour cette très belle initiative.