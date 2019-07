La MDJ de Danville inaugure son Laboratoire

Danville (RL) - Toujours à l’affût de développer le savoir et d’accompagner le développement des jeunes, la MDJ Au Point de Danville, profita de son assemblée annuelle de jeudi dernier afin d’inaugurer son tout nouveau laboratoire d’exploration de science et de chimie. C’est donc en présence de M.Fréderic Tremblay, du laboratoire groupe LTI d’Asbestos, de madame Sylvie Bibeau du carrefour jeunesse emploi ainsi que parents et différents partenaires de la MDJ, que le coordonnateur Jean Couture, supporté par deux jeunes impliqués dans ce projet, Dylan Demoulin et Dominic Bégin, présentèrent le tout nouveau local de chimie. Ce volet qui sera traité sous surveillance par les responsables de la MDJ, se veut un premier contact avec la chimie pour les jeunes désireux d’en apprendre davantage.

Ce petit local situé à l’intérieur même de la maison des jeunes a fait l’objet d’une réfection complète afin de pouvoir permettre cette réalisation. Forts de l’appui d’une subvention attribuée par le Carrefour Jeunesse Emploi et du support provenant du groupe LTI, les jeunes pourront bénéficier d’équipements tels que microscopes, distillateurs, petit poêle à induction, des manuels de chimie, un tableau périodique ainsi que divers produits servant à des expériences de base. «Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité d’offrir un tel espace aux jeunes, car beaucoup d’entre eux ont soif de connaissances dans ce domaine et cela nous permettra de les accompagner un peu plus en ce sens. Nous avons déjà réalisé une première expérience avec eux en confectionnant des baumes pour le bain. Une fois cette étape bien régulariser, nous ne fermons pas la porte à ajouter d’autres volets à nos lieux ultérieurement, comme un atelier de petites réparations par exemple, ce sera à analyser à ce moment» de confier fièrement M.Jean Couture.