La Fête Nationale à Danville

C'est avec plaisir que la Ville de Danville tiendra une fête de la St-Jean Baptiste dimanche le 23 juin de 15 h à 22 h au centre Mgr Thibault.

La Fête nationale débutera dès 15 h dans une ambiance familiale avec un espace aménagé pour les enfants ou il y aura des jeux gonflables et une cantine.

Sur l’heure du souper, des hot-dogs seront servis gratuitement

La soirée débutera à 19 h 30. Souly et Bigbank, groupe de rap-français et hip hop sera invité sur scène. Ensuite, vers 20 h 30, discours du maire. Un discours patriotique et l’hommage au drapeau.

A 20 h 45, musique avec Nathalie Boissé pour faire chanter et danser les spectateurs sur plusieurs succès québécois.

Puis à 22 h, feux d'aritifice.

Résumé de l'horaire :

· 15 h à 18 h : Jeux gonflables

· 17 h 30 à 19 h: Souper hot-dog gratuit

· 19 h 30 à 20 h 30 : Rap-français et hip hop avec Souly et Bigbank

· 20 h 45 à 22 h : Musique québécoise avec Nathalie Boissé

· 22 h : Feux d’artifice

Bar et une cantine sur place.

Apportez vos chaises.