La Fête Nationale à St-Georges-de-Windsor

Société de développement de St-Georges-de-Windsor

Fête de la St-Jean-Baptiste

23 juin

Au parc des loisirs

Cette année on vous attend pour célébrer en grand avec un band de musique traditionnelle, de la poutine garnie de notre célèbre fromage, du maquillage pour les enfants, des activités sportives, des feux d'artifices, un DJ, de la danse et beaucoup de plaisir autour d'un feu de joie!!



Et devinez quoi? On vous attend beau temps/mauvais temps!!



Programmation :

14h00 à 17h00 Tournois amicaux de balle et de soccer

17h00 à 19h00 Cantine ($), animation, discours

17h00 à 20h00 Maquillage

19h30 à 21h30 Musique avec Rand D Vous

21h30 Feux d’artifice

22h00 Feu de joie et DJ

Venez en grand-nombre

Pour infos: Communiquez avec la Société de développement!

819 828-2716 poste 104

lysiane.st.georges@gmail.com