Le solstice d’été célébré au Mont-Ham

MRC des Sources (RL) Le Mont-Ham poursuit son univers d’innovations en proposant au public de célébrer cette année le solstice d’été au parc. Diverses activités sont proposées du 21 au 24 juin prochain dans le cadre de la fête qui comprendra la journée de nationale des peuples autochtones où une cérémonie spéciale avec Samania, lancera officiellement les activités le vendredi soir à compter de 19h. Le lendemain, de l’animation pour toute la famille prendra l’horaire dès 15h et sera suivi à 17h pour un spectacle musical du groupe ¨Watopeka¨ qui interprètera des pièces originales de flûte autochtone.

La fin de semaine ne pourrait être complète sans la tenue de la traditionnelle fête nationale du Québec regroupant les municipalités de Ham-Sud et de Saint-Adrien. Les activités de la journée se dérouleront du 13h à minuit et comprendront des volets musicaux en journée et en soirée, animations et maquillages pour enfants, souper de la fête nationale ainsi que divers invités. C’est donc une invitation de la part du comité du Mont-Ham, à venir célébrer le solstice d’été et les cultures lors de ces quelques jours hauts en couleurs.