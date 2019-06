Fête nationale à Saint-François : Un monde de traditions

Windsor (RC) –Quatre fleurs de lys sur fond de jaune s’ajouteront à la programmation du 23 juin à l’occasion de la Fête Nationale à Saint-François-Xavier-de-Brompton. De surcroît, la date du lundi permettra à bien du monde d’avoir trois jours d’affilés parmi lequel la Saint-Jean sera l’occasion de s’amuser, de se rencontrer au parc des Pionniers.

Les fleurs de lys regrouperont la station de tatouage pour les enfants, les Jeux Louis Cyr, le Laserforce (Nef tag, Tag à l’arc, Bubble football) ainsi que le karaoké Chante ton Québec animé par le chansonnier Sébastien Labonté, dès 20 h, et qui sera de retour après les feux d’artifice. D’ailleurs, les feux d'artifice devraient maintenir la cote, comme à la coutume, suivi par le feu de joie.

La programmation 2019 débutera avec la messe en l’église Saint-François Xavier à 9 h 30, suivi à 11 h 30 de la parade sur la rue Principale pour ensuite se diriger vers le terrain de balle.

À partir de 13 h avec l’animation de Keven Ross, les jeunes et adultes auront tout l’après-midi pour les jeux gonflables, le Ventriglisse, l’école de cirque, les tours de chevaux pour enfants, la Zumba avec Virginie Fortin et Marilyn Gatien et l’incontournable tire sur la neige (à 15 h).

De 17 h 30 à 19 h 15, les organisateurs invitent à la population au souper de méchoui qui demeure l’occasion d’encourager les bénévoles au niveau des recettes pour l’édition 2019. Ce sera aussi, vers 19 h, de saluer le drapeau en présence du maire et des députés. Un service de raccompagnement sera disponible et la fermeture du site se terminera à 3 h.

Pour cette année, le comité organisateur regroupe Marc-André Massé, Maryann Proulx-Beaudoin, Manon Jolin, Myriam Jolin Saint-Laurent, Audrey Viens, Denis Messier, Mathieu Cadieux, Mario Saint-Onge, Rebecca Bilodeau, Steven Morisse, Cynthia Nadeau et Adam Rousseau. La Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton et les partenaires étaient au nombre de près de 50 gens d'affaires et donateurs.