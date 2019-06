Défi Leucan 2019 : un peu plus de 9 000 $

Saint-Denis (RC) – Le Défi Leucan Estrie 2019 était de nouveau à la caserne du Service de sécurité incendie de Saint-Denis-de-Brompton. Cette année, 16 courageux participants, pompiers et citoyens étaient sur place pour soutenir la cause le 8 juin.

«Le montant du défi initial était de 8 443$, mais durant la semaine suivante, nous avons passé le cap des 9 000$. Les amis, parents et donateurs ont applaudi chaudement», rappelle Guy Bolduc, pompier premier répondant.

Le maire Jean-Luc Beauchemin était sur place ainsi que l’attaché politique du député de Richmond-Arthabaska, Alexandre Mailhot, au nom Alain Rayes.

Les pompiers tiennent à remercier les participants, leurs familles et tous les donateurs qui ont contribué à amasser cette belle somme. Un clin d’œil spécial aux nombreux automobilistes qui ont soutenu la cause à l’intersection des routes222 et 249.

Au nom de Leucan Estrie, des pompiers de Saint-Denis et du comité organisateur2019, merci et à la prochaine!