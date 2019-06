Soirée reconnaissance 2019 de Centraide Estrie

Estrie – Centraide Estrie a souligné sa gratitude à l’endroit de la communauté estrienne qui l’appuie dans sa mission le 28 mai dernier, lors d’une chaleureuse soirée réunissant plus de 150 personnes à la salle la Toque Rouge de Sherbrooke et au cours de laquelle un grand total de 13 prix ont été remis.

L’un des points culminants a certes été l’attribution du Prix Claude Forgues à Danielle Lapointe, de la compagnie EXP. Celle-ci est généreusement impliquée depuis plus de 16 ans à titre de bénévole et ambassadrice de campagne. Elle a notamment su déployer la campagne Centraide à l’ensemble des cabinets d’EXP de la province.

Le Prix Claude Forgues a été institué l’année dernière afin d’honorer l’importante contribution de celui qui dirigea les destinés de Centraide Estrie pendant 37 ans, ainsi que celles autres personnes et organisations, qui se dévouent à sa cause et à sa mission.

Parmi les treize prix de reconnaissance, le Prix Bâtisseurs communautaire est remis au responsable d’une concertation qui mobilise son milieu, et ce, pour agir sur les problématiques de pauvreté, d’exclusion sociale et qui se démarque par son dynamisme et ses réalisations. Cette concertation est remise à la Corporation de développement communautaire (CDC) de la MRC des Sources.