25e anniversaire de la bibliothèque Patrick-Dignan : de l’encre et de l’avenir

Windsor (RC) – C’était un 5 à 7 de retrouvailles et de continuité qui s’est déroulé à l’occasion du 25e anniversaire de la Bibliothèque municipale Patrick-Dignan de Windsor. Parmi des lectrices et lecteurs qui sont venus souligner l’évènement en date du 21 mai, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a pris soin d’identifier la présence des élus municipaux de Windsor, Val-Joli, Saint-François et celles du personnel de la bibliothèque qui se sont succédé depuis l’inauguration en 1994.

Rappelons qu’à l’époque, des initiatives avaient circulé auprès de groupes et de citoyens pour mettre sur pied une bibliothèque publique. Cependant, le maire Adrien Péloquin et les conseillers ont convenu de mettre sur pied une bibliothèque municipale publique dotée de collections et de nouveautés de livres, des BD, des revues, des journaux, de documents audiovisuels et numériques axés à la fois pour les adultes et les jeunes.

C’est à partir de 1991 que le but a progressé jusqu’à l’inauguration (voir article concernant l’histoire de la bibliothèque). «Marie-Pascale Morin a assuré la coordination de 1994 à 2008 et depuis, je continue avec mes collègues à apprécier notre environnement auprès des lecteurs et lectrices. Les aides-bibliothécaires n’ont pas été nombreuses au fil des ans, ce qui indique qu’elles étaient satisfaites de leur milieu de travail», mentionne Jacynthe Dubois, technicienne en documentation qui a pris le relais dès 2008 jusqu’à aujourd’hui.

Marie-Pierre Dion, Suzanne Boutin, Nicole Gagné ont été présentes durant plusieurs années, dont Marie Picard qui a débuté aide-bibliothécaire dès 1994 et qui a pris sa retraite en 2017. Présentement, Jacynthe Dubois et les aides-bibliothécaires sont Maryse Garant, Caroline Pleau et Lyne Devault.

Prêt pour un 50e

Les années de 2017 et 2018 devaient s’inscrire au projet d’une mezzanine au Centre communautaire René-Lévesque, permettant d’accroitre l’espace des locaux alloués. Cependant, la structure du bâtiment comporte des difficultés, dont celle de la mezzanine. À moins d’une autre alternative peu probable, le conseil de ville tient à relocaliser l’emplacement de la bibliothèque vers les espaces récréatifs et culturels. L’établissement sera ainsi localisé en bordure de la rue Saint-Georges, entre la piscine municipale et la Résidence funéraire Windsor.

Accompagnée des maires de Val-Joli et Saint-François-Xavier-de-Brompton, Rolland Camiré et Gérard Messier, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, a présenté une plaque souvenir sur laquelle on peut lire: Afin de commémoré le 25e anniversaire de la bibliothèque, nous tenons à remercier tous les collaborateurs qui ont participé à la mise sur pied et au succès de notre bibliothèque.