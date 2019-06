La CDC des Sources voit ses efforts reconnus

MRC des Sources - La Corporation de développement communautaire (CDC) des Sources a vu ses efforts et son travail récompensés lors de la Soirée Reconnaissance annuelle de Centraide Estrie qui se tenait le mardi 28 mai à Sherbrooke. La CDC s’est vu décerner le Prix «Bâtisseurs communautaires 2019» pour avoir su mobiliser les forces de son milieu, et ce, afin d’agir sur les problèmes de pauvreté et d’exclusion sociale. Le comité «Bâtisseurs communautaires» qui désigne le récipiendaire du prix a estimé que ses membres ont su attaquer les problèmes sociaux à la source, pour ainsi rassembler l’ensemble de la communauté afin d’établir des partenariats et concrètement déployer des solutions sur le terrain.

Forte de sa communauté, c’est avec honneur que la CDC a accepté ce prix avec humilité et fierté. Avec humilité puisque, dans les faits, ce prix appartient au territoire des Sources et à la participation exceptionnelle de tous les partenaires. Avec fierté puisque nous sommes choyés de travailler quotidiennement avec des gens passionnés qui ont à cœur l’amélioration de la qualité de vie de tous.

Pourquoi les organismes se concertent? Pour trouver des solutions durables et des moyens de prévenir les préjudices. En analysant une problématique ensemble, on trouve des solutions adaptées à notre milieu. La CDC, comme «bâtisseurs communautaires», agit comme une bougie d’allumage en provoquant la discussion, en animant les rencontres et en assurant le suivi des pistes de solutions.

En lui remettant son prix, le comité a également voulu confirmer que l’expertise et la pertinence de la concertation de la CDC ne font aucun doute, tout comme la rigueur qu’ont les membres de demeurer toujours vigilants aux problématiques afin de trouver des solutions propres à la communauté.