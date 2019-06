MRC des Sources - REM/Aide à domicile est une entreprise reconnue par le Ministère de la Santé et Services Sociaux pouvant offrir une aide financière à tous pour les services d’entretien.

Ce n’est un secret pour personne, la population est vieillissante et veut demeurer le plus longtemps possible à domicile. Depuis presque vingt ans, REM/Aide à domicile, couvre la MRC des Sources ainsi que la MRC du Val Saint-François et offre des services d’aide à domicile. Que ce soit pour de l’entretien ménager, un grand ménage, de l’accompagnement pour les courses, de la lessive, de la préparation de repas, du répit à domicile pour les proches aidants ou des soins d’hygiène, REM répond à vos besoins. Nos services sont offerts à des prix abordables selon le revenu et l’âge de la clientèle grâce au programme d’exonération financière de la régie de l’assurance maladie du Québec.

REM/Aide à domicile est une entreprise qui répond à des besoins de plus en plus croissants au sein de notre communauté. Actuellement, nous desservons près de 900 clients et employons une soixantaine de préposés.

Nos heures de bureau sont du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.

819-879-5659 ou www.aide-domicile.ca