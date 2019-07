St-Georges-de-Windsor vous invite pour un été passionnant!

St-Georges-de-Windsor - Faites un arrêt à la halte des Horizons:

Un promontoire unique en forme de vache géante

Une boutique d’artisanat local

Des aires de jeux et de pique-nique

Un agent touristique pour vous guider dans toutes les activités passionnantes à faire dans la MRC.

Les Vachement Vendredis! Soirées contes et musique de 18h30 à 20h30. Les vendredis12, 19 et 26 juillet 2019.

La 3e édition de la Nuit Étoilée le vendredi 9 août à partir de 17h30. Petits et grands sont invités à venir découvrir les perséides et l’univers merveilleux des étoiles avec notre astronome amateur! Observation du ciel, contes et légendes, musique, souper sur place.

Visitez le Marché Public situé au cœur du village, tous les dimanches de 10h à 13h, du 7 juillet au 15 septembre. Venez savourer la fraîcheur locale et rencontrer vos producteurs locaux! Profitez de l’occasion pour faire un tour au presbytère et découvrir la friperie du village entre 10h et 15h. À ses côtés, vous ne pourrez manquer l’Église St-Georges, plus vieille église catholique originale du diocèse de Sherbrooke. Terminez votre visite en redécouvrant la Fromagerie Proulx!

St-Georges vous accueille également pour son Festival d’été qui a lieu les 5-6-7 juillet. Cet événement familial vous promet un tournoi de balle enlevant et des activités pour tous les âges.

Pour information: contactez la Société de développement au 819.828.2716 poste 104 ou visitez la page Facebook de la municipalité.