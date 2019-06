Serge Ranger agent de liaison Uma pour la MRC

Val-Saint-François – Le service Uma annonce que la MRC Val-Saint-François a maintenant son propre agent de liaison pour offrir un meilleur service qui soit en matière de recrutement. Serge Ranger, nouvel agent de liaison Uma pour la MRC cumule 25 années d’expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines et de conseiller d’emploi.

«La MRC Val-Saint-François allie les innovations industrielles et les paysages inspirants, indique M.Ranger. La MRC est surprenante et charmante, tant pour les citoyens, que pour les travailleurs, les nouveaux arrivants et les touristes». Il est également reconnu pour le Club de placement de Windsor et Asbestos

Pour rejoindre Serge Ranger, communiquer avec le service Uma au 819 822-6148. Pour plus d’information: Cynthia Dubé, responsable des communications et de la promotion.