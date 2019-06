Réussite de la 57e Campagne du pain partagé de Caritas Estrie

Estrie (RC) – Encore cette année, Caritas Estrie a permis aux organismes qui aident les plus démunis de la région de l’Estrie d’obtenir des subventions pour lutter contre la pauvreté. Pour 2019, c’est le maire de Sherbrooke, Steve Lussier qui agissait à titre de président d’honneur.

«Vendredi saint, en faisant la tournée des points de ralliement des bénévoles pour les départs dans les différents quartiers de Sherbrooke, j’ai constaté une organisation et un enthousiasme hors pair de leur part. Caritas Estrie a recueilli 253346$ sur un objectif de 230000$, ce qui représente le deuxième plus haut montant obtenu au cours des 57 années d’existence de la campagne et nous en sommes très fiers!», d’annoncer M.Lussier.

Les bénévoles se sont présentés partout en Estrie, dont ceux dans les MRC du Val-Saint-François et des Sources reliés au journal Actualités L’Étincelle. Les donateurs ont répondu avec générosité et enthousiasme pour l’équipe de Caritas Estrie qui a pu compter sur plusieurs organismes regroupant les scouts, cadets, chevaliers, pompiers, fusiliers et autres bénévoles regroupant jeunes et adultes.

Campagne réussie et porte-parole

«C’est un véritable exploit réalisé en 3 ou 4 heures grâce au travail remarquable de quelque 4 000 bénévoles, aux précieux appuis des médias et à l’extraordinaire générosité du public. Il faut aussi remercier la Boulangerie Georges qui, en plus de leur production régulière, doit mettre les bouchées doubles pendant la Semaine Sainte pour produire les 52000 pains nécessaires à la tenue de l’opération annuelle», de mentionner Michel Boulanger, coordonnateur de la campagne.

Grâce à une organisation de mieux en mieux rodée, des bénévoles très stimulés, des donateurs et donatrices qui contribuent par conviction et par tradition s’ajoutent l’offre du pain faite en milieux de travail, dans les centres commerciaux, dans les maisons religieuses ainsi qu’une généreuse contribution de 5 000$ de la Fédération des caisses Desjardins des Cantons-de-l’Est. Autant de facteurs qui contribuent au succès de la campagne2019.

Afin de souligner le travail remarquable accompli par ses bénévoles à travers les différentes régions couvertes par la Campagne du pain partagé, Caritas Estrie a sélectionné des porte-parole qui cumulent plusieurs années de service au sein de l’organisation parmi les huit districts liés aux régions estriennes. Parmi eux regroupent Brigitte Bombardier du District23 de la région de Windsor-Richmond-Valcourt; Francyne Audet du District87 de la région de Danville-Wotton-Asbestos ainsi que Jocelyne Laflamme du District112 de la région de Sherbrooke Est-Stoke.

Yvon R. Couture, directeur général de Caritas Estrie, tient à remercier les porte-parole ainsi que leurs dévoués bénévoles pour le magnifique travail accompli.

À quelles causes servira votre contribution?

Les fonds recueillis par Caritas Estrie serviront à soutenir, par le Fonds de lutte contre la pauvreté et l’injustice en Estrie, plus de 200 organismes de développement social et communautaire qui s’impliquent auprès des personnes appauvries partout en Estrie.

Parmi eux figure l’école secondaire du Tournesol de Windsor, le Centre d’action bénévole de Richmond, Estrie Aide, Moisson Estrie, les Scouts de l’Estrie, le Collectif d’action contre la pauvreté-MRC des Sources d’Asbestos et à la Banque alimentaire de l’arrondissement de Brompton.