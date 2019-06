Plusieurs centaines de jeunes ont bénéficié de l’aide du CJE au cours de la dernière année

MRC des Sources (RL) Le Carrefour jeunesse Emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, présentait le rapport de son bilan annuel lors d’une récente assemblée, tenue par le président Rémi-Mario Mayette, accompagné entre autres par la directrice-générale MmeSylvie Bibeau. Il nous a été permis d’apprendre que 628 jeunes âgés de 16 à 35 ans ont pu bénéficier de services personnalisés offerts par le carrefour jeunesse-emploi desservant les territoires de Richmond, Asbestos et Warwick, alors que les programmes en milieux scolaires auront permis quant à eux de rejoindre plus de 700 personnes.

Bon nombre d’initiatives mises en place pour permettre aux jeunes d’accéder à leur plein potentiel et obtenir un emploi à la hauteur de leurs ambitions ont été soulevées par MmeSylvie Bibeau lors de son allocution. Clarification de choix de carrière, programme d’aide à l’emploi tel que «Départ@9», le projet de développement des compétences la «Marmite du coin», ou encore «Maman futée» qui est un programme de scolarisation fortement prisé, sont plusieurs outils mis à la disposition des jeunes pour prendre de l’expérience, acquérir des compétences.

En outre, de nombreux projets scolaires ou programme d’emploi étudiant permettent d’aider les jeunes à développer leurs talents et faire des choix éclairés. Inviter à se prononcer sur leur projet coup de cœur et sur leur perception du Carrefour jeunesse-emploi, les partenaires présents lors de cette rencontre, avaient de bons mots notamment au sujet des projets «Maman futée», «Marmites du coin», du séjour exploratoire agro et du Trio étudiant Desjardins pour l’emploi dont le milieu est extrêmement fier du travail réalisé le Carrefour Jeunesse-Emploi.

Le président de l’organisme, M.Rémi-Mario Mayette a également évoqué le sujet du marché du travail qui est en transformation, des enjeux ainsi que des opportunités, que cela amène pour les jeunes qui veulent l’intégrer. Il a par ailleurs ajouté que ceux-ci se doivent de faire des choix judicieux et que le Carrefour jeunesse-emploi est là pour les aider.