Asbestos célèbre le dynamisme de son milieu avec un spectacle de Claude Dubois

Asbestos (RL) - La ville d’Asbestos invite la population à venir célébrer avec elle le dynamisme de son milieu le 22 juin prochain au parc Dollard, situé au 325 de la rue Noël dans le cadre de l’évènement Asbestos m’enchante… Celui-ci aura pour objectif de rassembler les citoyens et souligner la vitalité de la municipalité au cours des dernières années, tout en remerciant les gens d’y croire et d’y participer. Ainsi, des activités pour toute la famille se tiendront à compter de 16h, où des jeux gonflables et maquilleurs pour enfants seront notamment sur les lieux tout comme un service de bar et cantine. Un spectacle entièrement gratuit de l’artiste bien connu Claude Dubois suivra à compter de 20h, alors qu’un chansonnier de la région viendra clore les prestations musicales de la soirée par la suite.

Les représentants de la municipalité profiteront de cette journée spéciale afin de rendre hommage aux gens de la communauté qui se démarquent par leurs implications et par leurs réussites. «Nous voulons souligner la présence à Asbestos de gens inspirants, autant par leurs actions, que par leurs initiatives et leurs efforts qui rendent notre ville plus dynamique. Nous sommes fiers de convier la population à cet événement qui se veut aussi une manière de remercier les citoyens qui participent activement au dynamisme de notre milieu de vie. La Ville d’Asbestos en collaboration avec l’équipe du Festival des Gourmands, a tout mis en place, afin de rendre cette activité mémorable», a souligné par voie de communiqué, M.Hugues Grimard, maire de la ville d’Asbestos.