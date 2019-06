Nouveaux horizons pour les aînés : dernière chance de soumettre un projet

Richmond-Arthabaska – Le député de Richmond-Arthabaska et lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur du Canada, Alain Rayes, rappelle que l’appel de propositions2019-2020 du programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés est en cours.

La période de dépôt se fera jusqu’au 21 juin. Il ne reste donc que deux semaines pour soumettre un projet. Alain Rayes invite les personnes intéressées à communiquer avec les membres de son équipe pour toutes questions, ou pour aviser du dépôt d’un projet.

On peut joindre le bureau du député en composant le 819 751-1375 (sans frais au 1 877 751-1375) ou en écrivant à alain.rayes@parl.gc.ca. Il est également possible de communiquer avec les membres de l’équipe par l’entremise des médias sociaux ou en personne aux bureaux de Victoriaville, Asbestos, Windsor et Daveluyville.

Nouveaux horizons pour les aînés est un programme qui appuie les projets dirigés ou inspirés par les aînés. Il vise à leur permettre de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de leur collectivité, notamment en participant aux activités sociales tout en menant une vie active. Les demandeurs admissibles peuvent recevoir jusqu’à 25000$ sous la forme d’une subvention.

Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du programme: promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations; inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d’autres personnes; accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l’exploitation financière; appuyer la participation et l’inclusion sociales des aînés et fournir une aide à l’immobilisation pour les projets et programmes communautaires, nouveaux ou existants destinés aux aînés.

Pour plus de détails sur la façon de présenter une demande, il suffit de visiter le https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html.