Le Tournoi du Maire à Asbestos permet d’amasser plus de 7000 $

Asbestos (RL) - Le traditionnel tournoi de golf du Maire d’Asbestos se déroulait au club Royal Estrie le 1er juin dernier. Cet évènement-bénéfice servant à recueillir des fonds afin de venir en aide aux différents organismes de la région a connu un excellent niveau de participation. En effet, ce sont plus de 138 golfeurs et golfeuses, qui ont contribué au succès de cette journée en foulant le parcours de 18 trous, tout en s’amusant. «C’est une formule gagnante qui nous permet année après année d’apporter un peu de soutien financier à plusieurs organismes qui travaillent très fort pour la population et les gens de la région. Cette année fut une édition record au niveau des participants et cela nous a aidés à amasser une somme de plus de 7000$, qui sera redistribuée dans la collectivité. L’implication des entreprises, qui se donnent rendez-vous chaque année au tournoi, ainsi que l’implication citoyenne sont des baromètres de succès d’un tel évènement communautaire. J’aimerais remercier l’ensemble des participants et des organisateurs ainsi que souligner la présence toujours très appréciée de nos deux députés, M.Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska à Ottawa, ainsi que M.André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale et président d’honneur de cette présente édition, qui sont venus supporter l’évènement.» De commenter M.Hughes Grimard, Maire d’Asbestos.