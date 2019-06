La Maison des Familles FamillAction se refait une beauté pour les familles

Asbestos – La Maison des Familles FamillAction profite de la Semaine québécoise des familles pour inaugurer son nouveau parc extérieur et ouvrir ses portes afin de faire découvrir ses nombreux services offerts aux familles. L’organisme est fier de dévoiler son nouvel environnement intérieur et extérieur pour le plus grand bonheur des familles qui fréquentent ses activités et services.

Propriétaire de cet emplacement depuis 2011, l’organisme rêvait de réaménager son parc extérieur et de rénover sa bâtisse. Il aura fallu 8 ans pour d’abord monter le projet et surtout pour trouver le financement nécessaire à sa réalisation. Un financement non récurrent du Ministère de la Famille a été l’étincelle de départ pour le financement suivi de différents partenaires: la MRC des Sources via différents programmes, Opération enfants soleil, la Caisse Desjardins des Sources, la ville d’Asbestos, Duclos assurances et la municipalité de Wotton. Plusieurs activités de financement ont également eu lieu pour ficeler le financement de ce projet de grande envergure qui aura coûté près de 175000$.

L’organisme souhaitait se démarquer avec son parc extérieur complètement nature qui met en valeur son terrain et ses nombreux arbres. Les modules choisis permettent d’utiliser le parc en toutes saisons, laissent place à la créativité des enfants et développent leurs capacités motrices. Les rénovations de la bâtisse permettent une accessibilité améliorée via une rampe d’accès et une salle de toilette adaptée, un meilleur rendement énergétique grâce aux nouvelles fenêtres, thermopompes et luminaires encastrés à lampes DEL. De plus, l’organisme a choisi de poursuivre son thème «nature» à l’intérieur en ajoutant de nombreux éléments de bois qui, en plus du blanc omniprésent, donnent un look épuré se rapprochant du design scandinave.

La Maison des Familles FamillAction offre depuis 2005 de nombreux services aux familles: rencontres prénatales, ateliers maman/bébé, activités père/enfants, Lire et faire lire, Brigade santé, Vie de famille (discipline familiale 6-12 ans), halte-garderie 0-5 ans, services de style prématernelle en français ou en immersion anglaise pour les 2-5 ans, installation et vérification de sièges d’auto, différentes activités familiales, des ateliers en partenariat avec d’autres organismes et plusieurs autres activités et services selon les besoins nommés par les familles.