Du soleil pour le lave-auto des pompiers

Windsor (RC) – C’est le samedi 1er juin que l’Association des pompiers de la Régie d’incendie tenait leur lave-auto annuel. Les boyaux d’arrosage ont fonctionné durant la journée et dès l’heure du diner, la quinzaine de pompiers avaient plus de 200 lavages extérieurs.

«On peut déjà s’attendre à récolter de 300 à 350 lavages qui vont nous permettre d’encourager des organismes. L’activité est aussi l’occasion pour les jeunes et les parents de visiter la caserne de la rue Saint-Georges avec ses camions, bateau et véhicules hors route. Les hot-dogs, les breuvages et les gonflables attirent aussi les jeunes», constate Adam Rousseau de l’Association des pompiers qui verra à divulguer les montants accordés pour l’année2019.