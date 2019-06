Sécuritaire-Jeunesse : trois vélos neufs pour des jeunes

Windsor (RC) – Le temps maussade a quelque peu ralenti la participation du volet Sécuritaire-Jeunesse des Optimiste qui s’est tout de même déroulé à l’extérieur du stationnement du Centre J.A-Lemay. Les jeunes et les parents ont tout de même été nombreux durant l’avant-midi du dimanche 2 juin pour le circuit-vélo, les épreuves d’adresse, l’inspection des vélos et du burinage.

Comme prévu, le club Optimiste a permis à trois jeunes de pouvoir gagner chacun un vélo tout neuf. Les trois heureux sont Marc-Antoine Boulay, Richard Pépin et Camille Boulay. Comme chaque année dans le cadre de Sécurité-Jeunesse, les membres du club ont donné plusieurs cadeaux, dont des pompes et chaînes à bicyclette. La Ville de Windsor a soutenu les Optimistes et Location Windsor a érigé un petit chapiteau pour les hot-dogs et les breuvages.