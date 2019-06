Souper au Homard de Kingsey Falls

Kingsey Falls - Le 25 mai dernier avait lieu le traditionnel souper-bénéfice au homard de Kingsey Falls pour le Parc Marie-Victorin.

Ce souper est l’occasion de venir supporter le Parc Marie-Victorin, un organisme à but non lucratif qui travaille au développement touristique de la région depuis plus de 30 ans. On y servait du homard et du bœuf Highland à volonté. Notons aussi la participation du comédien et magicien Alain Choquette.

Le président d’honneur pour le 34e anniversaire du jardin était, M.Alain Fournier, PDG de Toyota Richmond.

Nous vous livrons ici le discours de M.Fournier:

Mesdames et messieurs, maires, conseillers, députés et gens d’affaires,

chers convives.

Bonsoir et bienvenue!

Merci d’être présents à cet événement de financement. Vous faites une fleur au Parc Marie-Victorin... comme il nous en fait des centaines chaque jour. Vos contributions feront encore, cette année, une partie de la différence.

C’est tout à votre honneur.

Depuis 34 ans que le parc a vus le jour sous l’impulsion de Normand Hinse et de Normand Francoeur, soutenus par Alain Lemaire et Cascade (Boralex) et de nombreux bénévoles.

Être associé à cette réalisation, à titre de président d’honneur, est pour moi un privilège. Cela me permet de vous inviter à revenir chaque année.

Cela fait 20 ans cette année que je fais ma petite part, petite! Car d’autres ont fait plus que leur part. Ici, je songe évidemment à la famille Lemaire et à Cascade (Boralex): les frères Alain, Bernard et Laurent Lemaire; la «french Line» des gens d’affaires au Québec et au Canada!

S’il y en avait un que je pourrais comparer à Maurice «Le Rocket» Richard, ce serait Bernard! Pour mettre la rondelle dans le fond du net, avec une passe d’Alain et de Laurent, ce sont les champions!

Messieurs: grand merci pour votre implication! Vous demeurez une inspiration pour nous tous.

En terminant, saviez-vous que notre Jardin a récemment remporté le prix:

Développement Durable «Normand Maurice»?

Le parc Marie-Victorin demeure une fierté pour Kingsey Falls, pour la région et pour tout le Québec.

On fait partie des Grands Jardins du Québec mes amis. Ceux et celles qui s’en occupent méritent notre soutien.

Merci et rendez-vous en mai 2020 pour le 35e anniversaire de notre merveilleux jardin.

Bon souper.