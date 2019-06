Une belle réussite pour la vente des plantes et fleurs de Jardi-Serre

Windsor (RC) – Dès 8h le samedi 1er juin, l’équipe de la Coop Jardi-Serre s’affairait à recevoir la clientèle dans la serre-tunnel où s’entassaient toute une variété de plants de légumes bio, des poivrons, diverses tomates, des fines herbes, des fleurs et, surtout, beaucoup de personnes qui ont profité de toute cette verdure prête pour leurs jardins personnels.

Et cette fois, la journée de samedi était pleine de soleil et juste assez de chaleur pour oublier un printemps frisquet. Cependant, les deux enseignantes du Centre d’éducation des adultes à Windsor, Danielle Viau et Stéphanie Laroche ont travaillé fort pour les 1er et 2 juin. «On s’attendait à étaler nos plants durant ces deux jours, sauf que l’affluence a été très forte, à tel point que d’un côté de la serre, les plants s’envolaient rapidement tandis que les personnes qui avaient réservé à l’avance arrivaient de l’autre partie de la serre. Quant à la journée de dimanche, on s’attend à remettre ce qu’il reste des réservations», prévoyait Mme Viau.

Les deux enseignantes ont apprécié de nouveau les efforts de leurs adultes, à la fois pour leurs travaux au fil des derniers mois dans le cadre de Jardi-Serre jusqu’à l’aboutissement de la vente annuelle. À cette étape, les participants et participantes regroupaient les caissières et caissiers et ceux et celles qui s’occupaient des plants pour les acheteurs. Des bénévoles, parents et amis ont aussi participé cette réussite.