De nouvelles installations pour le Cercle de Fermières de Tingwick

Tingwick (RL) - Le programme fédéral Nouveaux horizons pour les ainés aura permis par l’entremise d’une contribution financière de l’ordre de 20507$, au cercle de Fermières de Tingwick, d’inaugurer de nouvelles installations dans son local de la rue de l’Hôtel de Ville, le 25 mai dernier. Les dames membres de l’organisme présentaient donc à l’occasion d’une journée porte ouverte, le renouvellement de certains de leurs équipements, acquis via cette importante aide financière de la part du Gouvernement du Canada, tels qu’un métier à tisser, des machines à coudre ainsi que du matériel informatique. Parmi les membres, certaines ont profité de l’occasion pour effectuer quelques démonstrations allant même jusqu’à offrir de petits ateliers de couture et tricots.

«Le programme Nouveau horizons pour les aînés contribue à dynamiser nos milieux de vie et favorise les relations intergénérationnelles. Chaque année, plusieurs projets sont retenus dans notre région. Richmond-Arthabaska a reçu plus de 320000$. Je suis très fier du dynamisme des membres du Cercle des fermières de Tingwick», a souligné le député Alain Rayes, qui était représenté pour l’occasion par son attachée politique, MmeAnnie Tardif.

À noter que l’appel de propositions 2019-2020 du programme fédéral nouveaux horizons pour les aînés est en cours. La période de dépôt se fera jusqu’au 21 juin.

Les demandeurs admissibles peuvent recevoir jusqu’à 25000$ par année, par organisme, sous la forme d’une subvention. Les projets doivent viser un ou plusieurs des cinq objectifs du programme: promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations, inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d’autres personnes, accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l’exploitation financière, appuyer la participation et l’inclusion sociales des aînés et fournir une aide à l’immobilisation pour les projets et programmes communautaires, nouveaux ou existants destinés aux aînés.

Pour de plus amples informations ou pour soumettre une proposition, il est possible de l’équipe de M. Alain Rayes à son bureau d’Asbestos ou bien dans l’un ou l’autre de ses bureaux de comtés au travers la circonscription de Richhmond-Arthabaska.