De la statuette du 100e des Chevaliers aux artisans

Richmond – Responsables du Salon des artisans qui se tenait les 25 et 26 mai au Centre Sainte-Famille de Richmond, Sylvain Biron et Solange Lessard ont profité des deux jours pour s’occuper à la fois des visiteurs et des artisans qui étaient nombreux. Une semaine auparavant, M.Biron et MmeLessard étaient également au Centre Sainte-Famille, cette fois pour agrémenter les tables sur lesquelles étaient disposées 40 statuettes dans le cadre du 100e anniversaire du Conseil1950 des Chevaliers de Colomb de Richmond. C’est avec la présence de Solange Lessard que Sylvain Biron a pu livré ses 40 pièces.