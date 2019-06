5 à 7 au parc du Centenaire et un vélo pour Ugo

Windsor – Après avoir dû annuler le 5 à 7 des familles et des citoyens en raison de la mauvaise température, c’est un 22 mai ensoleillé et chaud qui a ravi tout le monde au parc du Centenaire, avec la musique, les hot-dogs, la barbe à papa, les jeux et surtout l’occasion se parler et de s’amuser. Au terme de l’activité, c’est Ugo Fredette qui a gagné le vélo. Dans l’ordre habituel: la conseillère Ana Rosa Mariscal, répondante des dossiers culturels, François Gauthier, Ugo et la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau.