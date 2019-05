Les chevaux lourds à l’honneur à Saint-François-Xavier-de-Brompton

Saint-François – La Journée nationale du cheval est un évènement annuel. Elle est conçue pour donner la chance aux personnes de tous les âges d’approcher des chevaux dans un environnement divertissant et sécuritaire. Il s’agit d’une belle occasion de découvrir l’éventail de sports et de loisirs à pratiquer avec les chevaux.

L’évènement se tiendra le samedi 1er juin, de 9h à 17h, à la Ferme des Cèdres, propriétaire de la famille Alain Bergeron située au 341, rue de l’Église à Saint-François.

Une soixantaine de chevaux de trois races distinctes de type Belge, Percheron et Clydesdale sont attendues. Pendant cette journée, les visiteurs pourront assister à différentes démonstrations qui mettront en valeur les qualités de ces grands destriers à l’attelage, à la tire et en présentation au licou. Ils pourront également constater que certains d’entre eux peuvent également être montés par un cavalier. Découverte et ambiance conviviale garanties!

Qu’est-ce que la Journée du cheval?

La Journée du cheval, orchestrée par Canada Équestre, se tiendra le samedi 1er juin. Dans tous les coins du pays, des activités et des célébrations seront organisées pour permettre aux Canadiens de tous les âges et de tous les horizons d’honorer, de découvrir et d’explorer le monde équestre.

Ensemble, Canada Équestre et les associations équestres provinciales et territoriales, dont celle de Cheval Québec, invitent tous les Canadiens et Québécois à profiter de ce moment unique pour honorer, découvrir et explorer le monde équestre. Il s’agit pour plusieurs du premier contact avec un cheval en chair et en os. La Journée du cheval est aussi l’occasion rêvée de rendre hommage aux nombreux apports des chevaux dans l’héritage de notre nation ainsi qu’aux gens de tous les âges et de tous les horizons qui côtoient ces animaux dans leurs sports et leurs loisirs.