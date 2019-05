Le Projet éco-résidentiel Au pied du Mont–Ham lancé officiellement le 4 juin

Ham-Sud (RL) - Le Projet éco-résidentiel qui se situe en bordure du Parc régional du Mont-Ham fera son lancement officiel le mardi 4 juin prochain, en accueillant en première vague, les différents intervenants des milieux municipaux et de l’habitation durable, au 1 rue Alice à Ham-Sud, de 14h à 18h. L’événement se tiendra dans deux maisons construites, selon les normes et les principes du Programme Habitation Durable de Ham-Sud. Il sera possible à ce moment de se prévaloir de la possibilité d’assister à une visite accompagnée des maisons écologiques et de leurs environnements. Des séances ouvertes au grand public, soit toutes personnes intéressées par le projet, se tiendront quant-à-elles au même endroit les 15 et 16 juin prochain, de 14 à 18h

Rappelons que la Municipalité de Ham-Sud avait officiellement mis de l’avant, en avril 2018, d’implanter le programme Habitation Durable sur son territoire. Il s’agit d’un projet novateur d’aide financière développée, en 2011 par la ville de Victoriaville, pour les nouvelles constructions résidentielles intégrant des caractéristiques écologiques et empruntant la voie de la transition énergétique du gouvernement du Québec.

Par voie de communiqué officiel, on nous informe que: «L’équipe qui travaille pour la concrétisation du projet résidentiel Au pied du Mont-Ham désire créer une plateforme d’innovation qui regroupe toutes les facettes d’un milieu de vie rural et récréotouristique: l’habitation, le transport, l’environnement, le travail à domicile, l’implication sociale et l’alimentation saine. Après plusieurs années d’efforts, le projet est prêt à être lancé et nous pouvons commencer notre quête pour trouver des candidats ou candidates pour venir transformer notre façon d’habiter l’espace dans un milieu rural et récréotouristique.»

Pour tout renseignement, visitez le www.aupieddumontham.com