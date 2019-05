Saint-Denis-de-Brompton souligne : cinq vidéos lancées

Saint-Denis-de-Brompton – Dans la foulée de la Semaine nationale des travaux publics qui se tiendra du 19 au 25 mai prochain, Saint-Denis-de-Brompton a produit cinq vidéos présentant les différents aspects de ce service municipal névralgique. Lancées successivement du 21 au 24 mai dans la galerie de vidéos du tout nouveau site web, les vidéos mettront en lumière le travail de planification annuelle et les tâches relatives à l’entretien des bâtiments, au traitement des eaux usées et potables, à la voirie et à l’environnement.

«Nos employés se sont prêtés au jeu, explique la directrice générale adjointe – Communications et relations avec la communauté, Madame Anne Turcotte, afin d’expliquer de façon générale la nature de leur travail au quotidien. Grâce au tournage de plusieurs plans et séquences, les citoyens verront l’envers du décor et constateront à quel point notre équipe des travaux publics a à cœur de rendre des services de qualité.» Cette production vidéo, réalisée entièrement à l’interne à coût nul, met ainsi en vedette Guy Corriveau, conseiller municipal, Guillaume Beaudette, directeur général adjoint – infrastructures et approvisionnement, les inspecteurs Bernard Couture (voirie), Andrée Boisclair (traitement des eaux) et Pascale Petit (environnement) ainsi que les ouvriers spécialisés Kevin Mailhot, Michelle Roy et Jean-François Cournoyer.

Les citoyens sont donc invités à consulter les vidéos diffusées à compter du mardi 21 mai prochain à l’adressehttps://www.sddb.ca/fr/albums-videos/page-1.