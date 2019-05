Le CIUSSS de L’Estrie-CHUS honore deux généreux donateurs

Asbestos (RL) - Le conseil d’administration du CIUSSS de L’Estrie-CHUS, a procédé le mardi 14 mai dernier, à une désignation nominative au niveau de la salle communautaire de l’hôpital, CLSC et centre d’hébergement d’Asbestos en l’honneur des donateurs Doris Goudreault et Gilles Lafrance. La nouvelle appellation de «Salle Goudreault-Lafrance» se veut un geste de reconnaissance en vertu du don de succession de la part du couple à la fondation du CSSS des Sources; celui-ci aura d’ailleurs permis de financer plusieurs investissements directs. Ce geste de la part du CIUSSS s’inscrit dans le cadre de la politique de désignation nominative de biens pour la reconnaissance et la commémoration des bâtisseurs et des bénévoles exceptionnels, adoptée en décembre 2017. Ainsi, jusqu’à maintenant ce sont 77000$ provenant des 319344$ offerts initialement par les généreux donateurs, qui ont été octroyés au renouvellement du matériel de la dentisterie et une somme de 45000$ a quant à-elle été affectée à l’achat d’un échographe. «Les équipements acquis grâce à ce don sont très utilisés au quotidien. Leur disponibilité au sein même du CSSS des Sources évite aux usagers de parcourir de grandes distances pour y avoir accès», a précisé Marie-Paule Gendron, présidente de la Fondation du CSSS des Sources.

«Les désignations nominatives de biens, comme celle que nous attribuons aujourd’hui, visent à manifester notre gratitude à nos fondations et à leurs donateurs, qui apportent un soutien financier à l’établissement ou à ses activités. De par leur générosité, MmeGoudreault et M.Lafrance ont signifié qu’ils avaient à cœur la qualité des soins et services offerts dans leur communauté et qu’ils souhaitaient y contribuer. Surtout, ils ont témoigné de leur attachement envers leurs installations locales et les gens qui y prodiguent des soins au quotidien» a pour sa part souligné M.Jacques Fortier, président du C.A. du CIUSSS de l’Estrie – CHUS.