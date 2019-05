Le Service d’incendie de Richmond prêt pour les techniques de levage

Richmond (RC) – Sous la gouverne du lieutenant Éric Courteau et de l’adjoint Mathiew Normandin, les pompiers du Service de sécurité incendie de la région de Richmond (SSIRR) ont procédé au début du mois de mai à une pratique afin de mettre à jour les techniques de levage de véhicules lourds et autres aspects.

Barres de stabilisations, coussins pneumatiques, blocs de levage et autres outils a permis de maitriser diverses situations liées à des poids lourds suite à des dérapages, des accidents impliquant à la fois des véhicules lourds et légers. En ce qui a trait à l’équipe du SSIRR, la vingtaine de pompiers ont œuvré sur trois véhicules près pour la ferraille: une boite de remorque pleine grandeur, un autobus d’écolier et une automobile.

Installé sur un terrain approprié sur lequel les pompiers se sont exécutés sous une forte pluie, le scénario débutait par une route en reconstruction jonchée par des connes orange jusqu’au moment où les ambulanciers et policiers devaient intervenir rapidement auprès des pompiers, ces derniers devant déloger des personnes en mauvaise position et nécessitant des soins hospitaliers.

Pour le lieutenant Courteau, cette simulation apporte un atout important à la brigade. Et maintenant, que ceux des pompiers qui écoutent Cauchemar sur l’autoroute à canal D lèvent la main!