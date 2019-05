Brigades culinaires : le Tournesol accède à la grande finale

Windsor (RC) – Des élèves de l’école secondaire du Tournesol se sont démarqués lors des demi-finales de la 7e édition du programme des Brigades culinaires de La Tablée des Chefs les 10 et 11 mai derniers. Ils accèdent ainsi à la grande finale qui aura lieu dans les cuisines de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), le 26 mai prochain.

Pour l’occasion, ils feront partie des cinq brigades finalistes, lesquelles devront relever un défi attribué par nul autre que Ricardo Larrivée, porte-parole de l’organisme et animateur de l’évènement.

Bien plus qu’un apprentissage culinaire

Offert en activité parascolaire dans les écoles secondaires, le programme des Brigades culinaires s’adresse aux jeunes du secondaire de 12 à 17 ans. Il se décline en ateliers portant sur l’alimentation et permet aux jeunes participants d’adopter de saines habitudes alimentaires, tout en favorisant leur créativité et leur esprit d’équipe.

«Les Brigades culinaires sont l’essence même de la mission de la Tablée des Chefs: transmettre le savoir culinaire et le plaisir de manger. Dans une ère où le temps consacré à la confection des repas est toujours à la baisse, il n’y a rien de plus valorisant de constater que des jeunes s’intéressent au contenu de leur assiette et en développent un bagage de vie par l’autonomie et l’esprit d’équipe» considère Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de la Tablée des Chefs.