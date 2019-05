Asbestos offre « La boite à Party » à ses citoyens

Asbestos (RL) - La ville d’Asbestos lance un tout nouveau concept de fête de quartier, alors que «La Boite à Party» verra le jour dans les rues de la municipalité au cours de la saison estivale. Il s’agit d’une initiative très intéressante de la part du service des loisirs de la ville, visant à promouvoir le développement de liens cordiaux et susciter les rapports de bons voisinages, par l’entremise d’une fête clé en main. Ainsi, des équipements tels qu’une petite scène mobile, des barrières de rue, des tables à pique-niques et un grand foyer extérieur seront livrés à l’endroit où l’évènement aura lieu et mis à la disposition des citoyens organisateurs, tout à fait gratuitement. De plus, la ville assurera la présence d’un chansonnier pour une période de deux heures le soir de la fête.

Une cantine mobile, gérée par l’association des pompiers d’Asbestos sera également sur place afin de vendre aux personnes désireuses: Hot Dog, Maïs soufflé et breuvages non alcoolisés. Pour avoir la chance de se prévaloir de cette opportunité plus qu’intéressante, les gens doivent consulter le site internet de la ville d’Asbestos à l’adresse: ville.asbestos.qc.ca et compléter la demande en ligne avant 16h, le 30 mai 2019. À noter que trois dates non transférables seront offertes pour cette saison soient les 6, 13 et 19 juillet prochain. Les demandes seront ensuite analysées par les responsables de la ville, afin de déterminer via des critères de sélections bien établis qu’elles seront les demandes retenues pour cette année.