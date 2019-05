Médaille remise à Nicole Labarre-Toussaint

Richmond (RC) – En date du samedi 4 mai, Nicole Labarre-Toussaint a reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés, qui est remise depuis 2007 à des Québécois et Québécoises en reconnaissance de leur engagement social ou communautaire et de leur dépassement de soi. C’est M.J. Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur, qui était sur place pour la remise.

MmeLabarre-Toussaint, mère de trois enfants, s’est grandement impliquée dans Les Trésors du partage de la paroisse Sainte-Bibiane en offrant aux plus démunis et ce, à coûts minimes, l’occasion de se procurer des vêtements, des meubles et divers articles qui a été donné et remis en bon état, tout en aidant la paroisse à recueillir des argents pour sa survie.