Franc succès pour le deuxième souper au Canard du Lac Brome, de la branche Lions des Sources

Asbestos (RL) - La seconde édition du souper au canard qu’organise la branche Lions des Sources, afin de soutenir leurs œuvres caritatives dans la communauté, tend à gagner de plus en plus en popularité, et ce, au grand plaisir des organisateurs. Ainsi ce sont plus d’une centaine de convives, qui sont venus partager le repas avec eux lors de cet évènement-bénéfice se déroulant le 8 mai dernier au club de golf Royal-Estrie d’Asbestos. De plus, de nombreux prix furent l’objet de tirages au cours de la soirée et parmi ceux-ci notons plus particulièrement une toile de M. Rénald Gauthier, artiste-peintre bien connu, qui représente un paysage champêtre bucolique et dont sa valeur s’élève à plus de mille dollars.

C’est finalement à MmeLucie Gagné qu’est revenu l’honneur de remporter ce magnifique tableau. Autre prix d’importance à signaler, remporter cette fois par M. Réjean Landry est un crédit voyage de 500$ généreusement offert par M. David Martel de chez Voyages Mercedes. Félicitations à tous les gagnants! Les membres Lions désirent par le fait même remercier chaleureusement les généreux commanditaires, ainsi que toutes les personnes présentes, qui ont faites de ce souper au Canard, un franc succès et donc une troisième édition est fortement envisagée.