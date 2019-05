Une nouvelle signalisation lumineuse présente dans les rues de Danville

Danville (RL) - De nouveaux panneaux de signalisation lumineux ont été installés à cinq endroits précis de la municipalité, afin d’accroître la visibilité de traverses ou d’arrêts obligatoires et ainsi rehausser la sécurité des usagers. En tout ce sont trois endroits qui se retrouvent avec des panneaux clignotants jaunes et deux autres avec des rouges. «Nous avons procédé à l’installation de ces équipements suite à des demandes reçues de la part de la population et des consultations auprès d’experts en signalisations. Nous retrouverons des panneaux lumineux sur la rue du Carmel, tout près de la garderie, à deux endroits sur la rue Daniel-Johnson (près de la Caisse Desjardins et traverse écolière), une sur la rue Water aux abords de l’hôtel de ville ainsi qu’une autre sur le chemin Craig. Nous sommes sûrs que ces mesures, qui voient le jour après des démarches entreprises préalablement en 2017, tendent à augmenter la sécurité citoyenne à Danville.» De commenter le maire de la municipalité, M.Michel Plourde.