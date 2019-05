Challenge et démonstrations à la ferme d’Alain Bergeron

Saint-François – La Journée champêtre du cheval aura lieu cette année à la Ferme des Cèdres située au 341 de la rue de l’Église, à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Réputé pour la qualité de ses chevaux et ses attelages, Alain Bergeron est heureux d’être l’hôte des participants provenant de plusieurs régions du Québec.

La journée du 1er juin débutera à 9h pour les inscriptions et par la suite, randonnées et clinique se dérouleront durant l’avant-midi. À 11h, il y aura des démonstrations de tire et en début d’après-midi, les membres de la famille Bergeron présenteront l’espace de la Ferme des Cèdres.

L’après-midi sera consacré aux divers démonstrations et défis avec le Showmanship, le Licou Challenge Québec, les sauts d’obstacles, la classique des attelages avec quatre chevaux, les parcours Cart Challenge Québec (parcours) et Cart Québec (performances), le Cart RHQ et la classe de billot. Toutes les classes seront ouvertes à tous.

Suite aux démonstrations et performances, un 5 à 7 country sera offert aux visiteurs et dès 18h30, un souper de poulet BBQ sera servi au cout de 25$ pour les adultes et de 15$ pour les enfants de 12 ans et moins. Les billets seront disponibles auprès des associations. De plus, un encan-bénéfice s’ajoutera à l’évènement. Une cantine sera sur place et un stationnement permettra d’offrir des places pour roulottes.

Pour information: Stéphane Binette au 819 822-3529, Patrick Bernier au 819 846-2810 et Denis Lussier au 819 446-0406.