Un don de 400$ de la branche Lions des Sources pour les paniers de la rentrée

Asbestos (RL) - Les représentants de l’exécutif de la branche Lions des Sources étaient de passage à l’école La Passerelle d’Asbestos vendredi dernier, afin de remettre une contribution monétaire pour les «paniers de la rentrée». MmeLucie Gagné, trésorière de l’association communautaire, était accompagnée du secrétaire M. Denis Brouillard ainsi que du président de la branche asbestrienne, M.Marc Desrosiers, afin de remettre la somme de 400$, qui servira à offrir les deux premiers «paniers de la rentrée» à des familles dans le besoin de la région. Pour M.Jean-Philippe Bachand, président de la commission scolaire des sommets, il s’agit d’un geste évidemment très apprécié: «Le projet des paniers alimentaires de la rentrée, a débuté l’an dernier dans le secteur de Magog et cette année il tend à s’étendre à d’autres régions et municipalités sur le territoire de la commission scolaire, comme ici dans la MRC des Sources.

Cela consiste en fait à recueillir des dons de la part d’associations, organismes et de la population en générale, afin de venir en aide à des familles dans le besoin. De tels gestes permettent à plusieurs de bien débuter l’année scolaire, car des besoins en nourritures, il n’y en a pas seulement dans le temps des fêtes, mais bien souvent tout au long de l’année.» De commenter, M.Bachand. Les besoins dans la MRC des Sources en cette première année s’élèvent à 35 paniers actuellement et bien que la remise de chèque eu lieu à l’école La Passerelle, l’argent reçu sera redistribuée au travers l’ensemble des demandes de la région. C’est le directeur de l’école La Passerelle, M.Alexandre Néron, qui agit à titre de personne responsable pour la commission scolaire dans le secteur. Les gens sont invités à communiquer avec la direction de leur école pour toutes informations supplémentaires ou pour faire un don à cette cause des plus importantes.