250 convives pour le 100e des Chevaliers de Colomb

Richmond (RC) – Suite à la messe du dimanche 19 mai en l’église Sainte-Bibiane afin de souligner le 100e anniversaire du Conseil1950 des Chevaliers de Colomb de Richmond, plusieurs invités, parents, amis ont occupé la salle du Centre communautaire Sainte-Famille.

En fait, c’est 250 convives qui ont encouragé les Chevaliers, dont la table d’honneur qui regroupait douze personnes. Les députés Alain Rayes du comté de Richmond-Arthabaska et André Bachand de Richmond ont donné le ton puisque tous deux avaient déjà leurs cartes de membres auprès des Chevaliers depuis déjà plusieurs années. Cependant, c’est M.Bachand qui était le doyen!

Les allocutions se sont succédé avec le maire Bertrand Ménard, le Grand Chevalier Julien Nault, le président du comité du 100e anniversaire Gaston Larivière, le Directeur régional Andrio Desmarais qui représentait Daniel Duchesne, Député d’État des Chevaliers de Colomb, le prêtre Benoit Houle et le Député du district 23 Jean-Claude Côté. À l’exception des deux députés, les Chevaliers étaient accompagnés de leurs épouses.

Suite à la messe et au diner-bénéfice, il reste maintenant encore quelques activités dans le cadre du 100e avec la préparation du calendrier2019-2020 (31 mai), le souper du 3e degré (1er juin), la Saint-Jean-Baptiste ainsi que la messe et le diner au Centre Sainte-Famille (24 juin) et la parade de la confédération (1er juillet).