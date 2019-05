Messe à Sainte-Bibiane : 100 ans de chevalerie et de liens paroissiaux

Richmond (RC) – Le Conseil1950 des Chevaliers de Colomb de Richmond a souligné de nouveau son 100e anniversaire (1919-2019), cette fois en l’église Sainte-Bibiane en présence de tous les membres Chevaliers de Richmond, incluant le Grand Chevalier Julien Nault, le Député de district23 Jean-Claude Côté, le Vénérable Grand-Chevalier Andrio Desmarais représentant Daniel Duchesne, Député d’État des Chevaliers de Colomb auxquels s’ajoutaient les Députés de districts, les Officiers et membres du Conseil1950 ainsi que Gaston Larivière, président du Comité du 100e.

Cet évènement qui se tenait durant l’avant-midi du 19 mai en l’église regroupait à la fois les dignitaires, les paroissiens, les invités et autres personnels qui étaient présents tout au long de la messe dédiée au mouvement colombien centenaire.

Quelques semaines auparavant, le maire Bertrand Ménard et les conseillers et conseillères de la Ville de Richmond assuraient l’inauguration du 100e anniversaire à l’occasion d’un 5 à 7 réunissant plusieurs citoyens et invités. À cette initiative s’ajoutait une brochure réalisée par le Conseil1950 relatant 100 ans consacrés à la charité, l’unité, la fraternité et le patriotisme auprès des personnes moins nanties.

Ces deux rencontres ont été le pivot à travers desquelles les activités2018-2019 ont débuté le 15 octobre dernier pour se terminer durant la période estivale. Quant à la messe du 19 mai, l’ex-curé de Richmond et depuis prêtre et aumônier du Conseil1950, Benoit Houle, a rendu grâce à Dieu pour tout le bien accompli depuis 100 ans. «Nous travaillons tous pour une même cause. Les temps ont changé, mais les principes de l’ordre restent toujours actuels. Il faut faire reculer la misère sous toutes ses formes. La solidarité dont nous faisons preuve pour aider les organismes existants est un nouveau souffle de vie et une nouvelle manière de vivre de la “chevalerie”, a rappelé le prêtre.

Fait à noter, cette messe a été l’occasion pour les membres du Quatrième Degré de revêtir pour la dernière fois l’uniforme qui était utilisé depuis plusieurs décennies. Cette décision, provenant de l’Ordre du Maître Suprême et des vice-maîtres Suprêmes qui ont cependant choisi un nouvel uniforme.

Au terme de la messe, 250 convives se sont dirigés au Centre Saint-Famille de Richmond (voir autre texte).