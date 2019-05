Un nouvel organisme communautaire s’installe à Danville

Danville (RL) Jessica Labrecque-Jobin, animatrice à la maison des jeunes de Danville et nouvelle résidente de la municipalité depuis quelques semaines, apporte dans ses bagages ¨ La Maison de NANA Labrecque¨, un organisme communautaire qu’elle chapeaute en compagnie d’une amie intervenante, Anik C. Larochelle. Ce centre d’aides multiples, qui a d’abord vu le jour à Sherbrooke au cours de l’automne dernier, a pour but de combattre l’exclusion sociale et l’isolement, en travaillant à faire oublier les différences humaines. Voilà une particularité qu’elle connait assurément très bien, car quadraplégique de naissance, Jessica se déplace en fauteuil roulant adapté.

La maison de NANA (nommée en l’honneur de sa mère Nicole), proposera notamment des repas communautaires entièrement gratuits sur réservations, selon un horaire qui sera revu pour la région de Danville et Asbestos d’ici septembre. « Il s’agit d’un service qui s’adresse à tout le monde, que ce soient de jeunes familles, des aînés, des gens ayant des limitations physiques ou psychologiques ou encore des personnes seules, nous désirons être présents pour tous. L’apport de nourriture venant de Moisson Estrie, nous permets de concocter des repas complets pour les gens qui nous visitent et il peut s’avérer possible pour eux d’en rapporter à la maison, selon le cas. À noter que 1150 portions ont déjà été servies à des personnes de Sherbrooke en l’espace de 8 mois mois seulement. De plus lors de ces rencontres nous avons instauré des soirées ¨Jeux de sociétés et Karaoké¨, une formule qui semble plaire à la communauté. Nous avons la chance de compter sur l’aide de généreux bénévoles pour nous supporter dans cette aventure, dont notamment des membres du club optimiste de la région.» De confier Mlle Labrecque-Jobin.

Cet organisme sans but lucratif, possède un conseil d’administration, qui veille à assurer toute l’aide de gestion nécessaire, aux deux femmes d’actions initiatrices du projet. Les principales sources de financement de ¨La Maison de NANA ¨ sont la réception de dons ainsi que la vente d’items promotionnels, via la page web de l’organisme à www.lamaisonnanalabrecque.com. Plusieurs autres volets de soutiens et d’entraides sont également actifs ou en développements, comme par exemple une ligne téléphonique d’écoute et/ou de messagerie textes, que les gens peuvent rejoindre en composant le 873-662-1451 ou encore de l’accompagnement sociale pour les parents avec des enfants aux prises avec des problèmes d’adaptations diverses.