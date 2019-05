Les Chevaliers de Colomb d’Asbestos soutiennent les organismes de leur communauté

Asbestos (RL) - Les Chevaliers de Colomb du conseil #2823 d’Asbestos ont procédé à la remise de dons provenant de la campagne des œuvres charitables2019. Ce sont donc plus de neuf organismes de la région qui se sont vus remettre une somme d’argent, afin de les aider à poursuivre leurs implications au sein de la communauté. M.André Beaumier, Grand Chevalier du conseil asbestrien se disait on ne peut plus fier «Nous sommes heureux de faire notre part pour soutenir les équipes de bénévoles qui offrent leur temps pour apporter leur aide et améliorer la qualité de vie des nôtres.»

Ainsi, c’est au nom de l’ensemble des membres du conseil #2823, que M.Beaumier et le trésorier, Marcel Pellerin, ont procédé fièrement à la remise des chèques aux personnes et organismes suivants: Alexandre Néron, directeur de l’école La Passerelle, qui était accompagnée de bénévoles de l’équipe des Petits déjeuners, Andréanne Pellerin, des Scouts d’Asbestos-Danville, Jeanne-Mance Roberge des Cadets de l’Air Asbestos-Danville, Michel Gagnon pour la paroisse Saint-Isaac-Jogues, Cécile Courtemanche de la Fraternité-Entraide des Sources, Mario Leblanc de la Société d’Histoire d’Asbestos, Marie-Paule Gendron de la Fondation de l’Hôpital d’Asbestos, Yvon Charland pour Les diacres du diocèse de Sherbrooke et France Blanchet, directrice de la Cuisine-Amitié d’Asbestos. Voilà un geste d’entraide et de support social significatif pour tous.