Salon des Artisans : moins de visiteurs, mais des acheteurs

Windsor (RC) – Jusque-là, les six Salons des Artisans de l’Association du lac Tomcob de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont été de bonnes réussites sauf que cette fois, les dates4 et 5 mai n’ont pas favorisé l’activité annuelle. Pour la première fois, de nombreux citoyens ont délaissé l’artisanat et les cadeaux de la fête des Mères pour les râteaux, les semences, le plein air avec en prime le soleil et la chaleur, même avec un automne et un hiver difficile et surtout long, la première fin de semaine de mai 2019 était dès lors à oublier.

«C’est la première fois que les visiteurs sont sérieusement à la baisse. Jusqu’à maintenant nous pouvions compter sur des recettes entre 350$ et 400$ alors que les pertes de la 7e édition se cognent à 200$, sans plus. Ça nous fait un creux important et d’ici la prochaine année, nous verrons à orienter nos forces» prévoit le président Claude Paulin.

Malgré une 7e édition à la baisse, les acheteurs étaient présents, tout autant que les artisans. Au nombre des kiosques s’ajoutaient les produits de l’agroalimentaire qui, depuis l’an dernier, était à la hausse parmi les kiosques dont les produits maraîchers, les fermes locales, les vins à base de fruits et autres variétés qui étaient disponibles lors du Salon durant les deux jours qui se tenaient à la grande salle des Chevaliers de Colomb de Windsor. Par ailleurs, le représentant du député d’André Bachand, Hugo Vachon, était sur place.