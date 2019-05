Extraction jeux d’évasion, a le vent dans les voiles

Asbestos – Depuis que l’entreprise a reçu le prix «Jeune entreprise» au Gala de la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources en 2018, Extraction jeux d’évasion a effectivement le vent dans les voiles! L’entreprise vient tout juste de refaire son site internet pour qu’il soit plus esthétique, convivial et surtout transactionnel. Cet ajout technologique majeur a été rendu possible grâce à une subvention de la SADC des Sources et devient une vitrine intéressante pour l’entreprise.

L’entreprise est née de deux associées qui sont elles-mêmes des mordues de jeux d’évasion. Dès le départ, un coup de pouce de la MRC des Sources a permis à Extraction jeux d’évasion d’avoir pignon sur rue juste à côté de la Microbrasserie Moulin7 et d’ouvrir son premier scénario en septembre 2017. Il était primordial pour les propriétaires que le nom de l’entreprise soit un clin d’œil à l’important passé minier de la région. Le premier scénario d’une heure à ouvrir en salle, 100 pieds sous terre, est d’ailleurs campé dans une mine et regorge d’informations historiques.

Depuis, deux autres scénarios d’une heure ont vu le jour en salle: La bibliothèque de l’oncle Alfred et Poupées russes. L’entreprise offre également deux scénarios mobiles de 30 minutes qui peuvent se déplacer dans des festivals, entreprises ou autres événements. Un scénario pour fêtes d’enfants de 7 à 10 ans a été lancé il y a quelques mois sur le thème des pirates. Cette formule «clé en main» permet aux parents d’animer facilement une activité originale chez eux. L’entreprise offre également des jeux d’évasion «de table» pour des plus grands groupes. Toutes les occasions sont bonnes pour se creuser les méninges: souper 5 services de 300 personnes, fête de fin d’année pour 60 employés, party de Noël, activité de team building, mariages, etc.

Pour l’entreprise florissante, les projets à venir sont nombreux! En effet, un nouveau scénario en salle est en préparation. Ce dernier viendra remplacer La bibliothèque de l’oncle Alfred. Un autre scénario pour fêtes d’enfants sera lancé sous peu. De plus, pour une 3e année consécutive, Extraction jeux d’évasion sera présent au Festival des gourmands avec un tout nouveau scénario mobile de 30 minutes créé spécialement pour les familles. Un sondage a été lancé sur la page Facebook de l’entreprise afin de choisir la thématique de ce nouveau scénario.