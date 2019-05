100 ans pour Mme Marie-Paul Dion

Richmond – Accompagnée de ses proches, MmeMarie-Paule Dion a souligné récemment son 100e anniversaire au Foyer de Richmond. La dame se porte bien et a profité d’un repas du diner, de certificats provenant des députés Alain Rayer et André Bachand, de fleurs et de cadeaux. Un an auparavant, sa sœur, Rhéa Dion, atteignait l’âge de 100 ans. Une autre sœur, Marcelle, est âgée de 93 ans. Les personnes présentes à la fête regroupaient les familles Brouillard, Dion, Morin et Thibeault. Sur la photo, la centenaire est à la droite, vêtue d’un tricot blanc. (RC)