Dégustation gratuite d’un repas de la popote roulante

Windsor - Si vous êtes l’une de ces personnes: une personne aînée, en convalescence, en perte d’autonomie (temporaire ou permanente) proche-aidant ou en traitement de cancer et que vous ne recevez pas déjà la popote, vous êtes invité à une dégustation gratuite pour goûter à un repas de popote roulante. Nous avons 2 dates à offrir, soit le jeudi 16 mai à midi dans la grande salle du Centre communautaire René Lévesque (54A, rue St-Georges) et le jeudi 30 mai à midi à l’aréna de Saint-Denis, classe1 (1000, rue Alfred Lessard). Les résidents de St-Claude, St-Denis-de-Brompton, St-François-Xavier-de-Brompton, Stoke, Val-Joli et Windsor sont les bienvenus. Réservez votre place dès maintenant au 819 845-5522.