Souper-bénéfice au profit de Cloé : Le bonheur d’être ensemble

Windsor (RC) – Supporté par la propriétaire du restaurant Bonheur d’Italie, Sandra Raymond, le souper spaghetti bénéfice a été une réussite parfaite au profit de Cloé Maheux. Le coût du repas était de 12$ seulement et la propriétaire donnait 2$ par personne. Il y a quelques années, MmeRaymond avait réussi un souper-bénéfice pour un couple permettant de donner 3000$. Lundi le 6 mai, c’est 4155$ qu’elle a pu atteindre au terme de l’évènement.

Rappelons que la jeune femme de 24 ans est atteinte du lymphome de Hogdkin associée à un cancer des ganglions. Demeurant à Windsor avec son conjoint et ses deux jeunes enfants, elle doit à la fois traiter son cancer depuis octobre dernier et surtout à partir du mois de mars. Cependant, elle doit aussi tenir compte de son salon de coiffure à Sherbrooke. Par ailleurs, une erreur s’est glissée dans l’édition du 1er mai des Actualités-L’Étincelle puisque les deux enfants de Cloé se portent très bien.

«Cloé s’efforce de composer avec ses traitements de chimiothérapie et de son travail, sauf qu’elle n’a pas d’assurances et se retrouve avec le poids de payer ses médicaments et les frais imprévus et ce, même si ses proches parents et amis apportent leur soutien. Je suis contente de toutes les personnes qui sont venues à mon restaurant à partir de 17h et qui ont été très nombreuses en soirée. Je remercie également mon équipe qui a travaillé très fort», souligne Sandra Raymond.

Au total, c’est 200 convives qui se sont attablés au Bonheur d’Italie. Parmi les donateurs s’ajoutaient le Provigo pour les pains à salade, Martineau pour l’impression des billets, la Ville de Windsor pour un montant de 200$, la vente de billets chez Comptoir Pizza Maison. D’autres commerces et entreprises ont aussi encouragé Cloé Maheux et ses proches, ce qui fait en sorte que le 4155$ a possiblement été dépassé pour des donateurs anonymes.

«Merci à tous et particulièrement à MmeSandra Raymond qui m’a supporté et bien conseillé. C’est vraiment un moment précieux. Merci aussi à tous ceux et celles qui m’encouragent parmi mes nombreux parents, tantes, oncles, cousins, cousines, amis et aussi les gens qui ont contribué au souper-bénéfice. Merci!» de conclure Cloé Maheux.