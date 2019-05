La vente de fleurs est de retour au profit de l’église Sainte-Bibiane

Richmond (RC) – Pour une cinquième année, la grande vente de fleurs annuelle au profit de la paroisse Sainte-Bibiane se tiendra du 13 au 27 mai et débutera le lundi, à 13h, au parc René-Thibault au centre-ville de Richmond.

Par la suite, l’horaire de la vente sera de 9h à 17h, du lundi au samedi et le dimanche, de 9h à 13h. Les heures d’ouverture pourraient varier selon la température.

Une grande variété de fleurs

«La particularité de cette vente est d’offrir une grande variété de fleurs et des produits de haute qualité. Jardinières, couvre-sols et plants de légumes et plus de 70 variétés de fleurs seront disponibles ainsi que toute une variété de plants de tomates et de légumes. Alyssium, Bégonias, Coléus, Canna, Géraniums, Gerbera, Impatientes, Pétunias, Verveine, Pennisetum ne sont qu’un petit échantillon de tous les produits offerts. Une belle variété de vivaces sera aussi disponible», mentionne Jeannette Comeau Charland, responsable de l’activité pour la paroisse Sainte-Bibiane.

Notez qu’il est possible de réserver d’avance les plants et de faire des commandes spéciales. Les produits de qualité mis en vente sont de qualité, provenant du Centre horticole Terre Nature qui accepte généreusement de collaborer avec la paroisse pour ce projet. Pour information, communiquez au presbytère au 819 826-2390, ou contactez MmeComeau Charland, ou Dolorès Mailhot responsables de l’activité.

Pour soutenir les projets de la paroisse

Comme il en fut mention dans les médias, la paroisse Sainte-Bibiane connaît d’importantes difficultés financières et divers scénarios sont envisagés pour améliorer la situation. Les profits de cette année serviront à soutenir des projets en cours d’élaboration.

La vente de fleurs connaît une croissance chaque année et les organisateurs espèrent dépasser les résultats de l’an dernier. Tous sont donc invités à venir en grand nombre encourager cet événement devenu une belle tradition printanière.