Les pompiers d’Asbestos appuient le club des petits déjeuners

Asbestos (RL) - Une contribution monétaire significative servant à venir en aide à l’organisme du club des petits déjeuners est venue de la part des Pompiers d’Asbestos au cours de la dernière semaine. La remise d’un chèque de 1000$ à l’ordre de l’organisme alimentaire communautaire a été faite le lundi 29 avril dernier par le président de l’association des pompiers d’Asbestos, M.François Cloutier, à MmeLauraine Lavallière, responsable du club des petits déjeuners de l’école La Passerelle. Était également présent lors de la remise, le président de la commission scolaire des Sommets et conseiller municipal, monsieur Jean-Philippe Bachand, lui qui est aussi membre du comité organisateur du brunch des élus de la municipalité. Rappelons que les recettes engendrées lors de cet évènement, auront permis aux représentants de la ville de contribuer à la cause avec la présentation il y a de cela quelques semaines, de la somme recueillie à ce moment. En tout, ce sont donc près de 1700 dollars, qui ont été remis conjointement par l’association des pompiers d’Asbestos et la ville, en appui à l’organisme d’aides nutritionnel depuis le début de l’année en cours. Le club des petits déjeuners a pour mission d’offrir un repas nutritif et un environnement favorisant l’estime de soi aux enfants avant le début des classes.